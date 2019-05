A noite da ultima segunda-feira (29/4) foi histórica no Instituto de Engenharia do Paraná – IEP com a Cerimônia de Posse da nova Diretoria para o Biênio 2019/2021, bem como a posse dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

O evento solene teve a presença de diversos convidados não só do IEP, mas de outras personalidades incluindo Darci Piana, vice-governador do Paraná, que também é presidente da Fecomércio PR.

O Presidente empossado, Horácio Hilgenberg Guimarães, disse momentos antes de assumir seu novo cargo, que se sentia muito orgulhoso em assumir a presidência do Instituto de Engenharia do Paraná dando continuidade ao trabalho do Professor José Rodolfo de Lacerda:

“Nunca tivemos a pretensão, de alcançar o cargo de presidente. Estava coordenando o conselho deliberativo há três gestões e me preocupo muito com o IEP, tentando ajudar a levar a nossa instituição sempre adiante. Surgiu a indicação dos colegas, de ex-presidentes e do próprio Lacerda. Sofremos bastante para batermos essa campanha e me sinto orgulhoso pelos votos de confiança depositados, não só dos amigos mas, também da maioria dos associados”.

Horácio lembrou que não é qualquer um que assume esta posição, o que lhe traz mais orgulho e responsabilidade: “É uma cadeira que foi ocupada por muitos dos nossos ex-professores da faculdade e esse fato só aumenta a minha vontade e empolgação para começar esse desafio de fazer algo muito bom para o IEP, dando sequência ao que foi feito até hoje. E sempre com inovação”.

O ex-presidente José Rodolfo de Lacerda, momentos antes da troca de bastão, explicou que o que veremos é uma gestão de continuidade e que vai levar o nome do IEP àquele patamar que ele sempre mereceu, valorizando a instituição, o associado, o funcionário e toda a estrutura:

“Há uma mensagem mais incisiva do protagonismo que o IEP possui principalmente nesta nova era com novos governantes. São muitas coisas que estão sendo reestudadas em todos os planos e o IEP vai mostrar o seu protagonismo. Tenho certeza de que esta gestão vai primar pela continuidade do que vínhamos fazendo, obras de melhorias do nosso patrimônio e a vanguarda desta gestão que será de protagonismo”.

A partir de agora, Lacerda vai contribuir assumindo a Câmara Técnica de Estruturas e fará parte do Colégio de Presidentes: “Sempre serei ouvido pela minha experiência, assim como sempre são consultados os outros ex-presidentes. Não nos desligamos nunca do IEP”.

Nova composição da diretoria do Instituto de Engenharia do Paraná PRESIDENTE: ENG. HORÁCIO HILGENBERG GUIMARÃES

VICE-PRESIDENTE: ENG. JOSÉ ALBERTO PEREIRA RIBEIRO

DIRETOR ADMINISTRATIVO: ENG. JOSÉ ERNESTO MION GUARIZA

DIRETOR FINANCEIRO: ENG. ALEXANDRE MATTAR SOBRINHO

DIRETOR TÉCNICO: ENG. FERRUCIO KOCHINSKI

Com informações da assessoria da vice governadoria e Instituto de Engenharia do Paraná

Fotos: instagram @darcipiana e iep.org.br