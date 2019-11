O vice-governador Darci Piana, está em Nova Londrina nesta noite, no extremo Noroeste do Paraná, onde participa do 8° Encontro de Lideranças para o Desenvolvimento Regional. O evento é promovido por membros da sociedade civil organizada, várias entidades, o Sicredi Rio Paraná PR/SP e a prefeitura municipal de Nova Londrina.



A finalidade do encontro é avaliar e definir ações de interesse comum que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do extremo Noroeste do Paraná.

Piana proferiu palestra sobre a realidade econômica do Paraná e elencou as principais ações tomadas nos dez primeiros meses de governo, e reafirmou o compromisso do governador Ratinho Junior com as reivindicações de toda a região.

Ao final da sua palestra, o vice-governador agradeceu a extraordinária recepção que recebeu do prefeito do município, Otávio Henrique Bono (Vico), das lideranças políticas e da população local.