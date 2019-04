A abertura da Expofrísia, feira que é realizada anualmente e apresenta expositores, tecnologia e o melhor da genética pecuária acontece nesta quinta-feira (25/4) em Carambeí, interior do Paraná. A Expofrísia também apresenta novidades em produtos e serviços oferecidos ao setor e movimenta os negócios de sêmen e matrizes. Os visitantes irão conferir durante o evento, a eficiência do modelo cooperativista da região, que apresenta índices de produtividade acima da média brasileira. Na foto da abertura, presença do governador em exercício do Estado do Paraná, Darci Piana e lideranças do setor.