O vice-governador do Paraná, Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR – estará em Goioerê neste sábado, 14 de setembro, quando prestigiará o evento de comemoração dos 50 anos de fundação da ACIG – Associação Comercial e Empresarial de Goioerê.

Em busca de fortalecer a parceria comercial e o desenvolvimento da região noroeste do estado do Paraná o vice-governador vai a Goioerê. A primeira parada será no aeroporto, com recepção do presidente da ACIG, José Alexandre, acompanhado com alguns diretores. Por volta das 16 horas as autoridades se dirigirão até a sede da ACIG, onde serão tratados assuntos e opiniões com os diretores da entidade, durante um café.

No período da noite, o vice-governador participará da Festa dos 50 Anos da ACIG, que será realizada na ACENG, a partir das 20 horas, com homenagens e jantar.

O presidente da ACIG, Alexandre Cândido, destaca: “é um orgulho contar com a presença do vice-governador e presidente da Fecomércio nesta grande festa do jubileu de ouro da Associação Comercial e Empresarial de Goioerê”.