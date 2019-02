Piana lidera o Paraná até 11 de março

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, assume o Governo do Estado neste sábado (23). Ele permanece no exercício do cargo até o próximo dia 11 de março em razão da viagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior aos Estados Unidos.

Piana destaca a importância da agenda do governador, cujo o objetivo é conhecer soluções tecnológicas, principalmente de Agrotech, que possam contribuir com o desenvolvimento do Paraná. Os compromissos incluem reuniões com startups de agronegócio e encontros com empresários do Vale do Silício.

O economista e contador Darci Piana foi presidente do Sistema Federação do Comércio do Estado do Paraná (Fecomércio). Nascido no município de Carazinho (RS), o empresário de 76 anos veio para o Paraná ainda jovem.

Foi presidente do sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios do Paraná (Sincopeças), fundador e primeiro presidente da Cooperativa de Crédito do Sincopeças (Sincocred) e presidente do Conselho da Paranacidade.

Também exerceu a superintendência regional da Companhia de Financiamento da Produção do Paraná, além da presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraná. Piana também presidiu o Paraná Clube nos anos de 1992 e 1993.