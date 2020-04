Piana explica posição do governo em relação ao setor econômico

Vice-governador do Estado, Darci Piana, explica nota publicada na coluna relacionada à flexibilização do governo em relação ao isolamento social que vem afetando a economia paranaense como um todo, em especial os pequenos e médios empresários do comércio.

Segundo ele, devido ao trabalho dos agentes governamentais e do voluntariado, há possibilidades de, nos próximos dias, o governo vir a reavaliar o problema e, quem sabe, liberar alguns segmentos para a volta ao trabalho.

Piana ressaltou, no entanto, que não existe uma data pré-fixada, como foi informado na nota, que seria entre 10 a 12 dias.

Tudo depende do comportamento do coronavírus no Estado.