O planejamento futuro para a infraestrutura do Litoral do Estado e o crescimento dos Portos do Paraná foram discutidos nesta quinta-feira (18) durante visita do o vice-governador, Darci Piana, e o chefe da Casa Civil, Guto Silva, ao Porto de Paranaguá.

Piana afirmou que o governo busca desenvolver a logística do Estado e a visita técnica dá subsídio para definir os próximos passos. Segundo ele, o setor é fundamental para dar maior competitividade ao produto paranaense.

O vice-governador disse que os altos custos para o escoamento da produção geram impactos negativos para a cadeia produtiva estadual. “Para o crescimento do Estado, é preciso investir em infraestrutura. Nós trabalhamos para que todos os setores se desenvolvam junto com o Paraná. Isso se faz com redução nos custos logísticos”, comentou. Segundo Piana, é importante conhecer as operações para que se tomem decisões corretas. “Todo esse fluxo que estamos conhecendo e analisando será levado para o governador para que possamos tomar medidas mais eficientes e ágeis”, completa.

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, afirma que os Portos do Paraná são protagonistas e indutores do crescimento econômico do Estado. “Temos que dar condições de investimentos para que possamos integrar toda a cadeia, produzindo com eficiência, gerando emprego, com logística que garanta competitividade para as empresas. Se o porto vai bem, o produtor lá no campo também vai bem. Temos que olhar essa amplitude que o porto representa para o Estado”, diz.