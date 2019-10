Darci Piana vice-governador do Paraná, quem também é presidente da Fecomércio PR, está em Foz do Iguaçu participando do evento Governo 5.0. Nos intervalos, no gabinete da vice-governadoria, instalado em Foz do Iguaçu, Piana recebe e ouve prefeitos, secretários municipais, vereadores, empresários de diversos municípios do Paraná.

Sua assessoria anota tudo. Na foto abaixo, momento do encontro com o chefe de gabinete da vice governadoria Guilherme Piratello e o assessor de imprensa Valdir de Córdova Bicudo.