O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, dirigiu nesta manhã a reunião do secretariado paranaense nas dependências do Gabinete de Gestão e Informações do Palácio Iguaçu.

Na pauta, foram detalhados pelos secretários temas de interesse do Paraná.

Governo repassa R$ 2,6 mi para atender pessoas com deficiência



O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, vai repassar neste segundo semestre cerca de R$ 2,6 milhões para entidades de atendimento a pessoas com deficiência. Os recursos são destinados a serviços de acolhimento, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), associações de atendimento para pessoas com deficiência física, mental, visual e autismo, além de serviços que prestam atendimento para convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas com deficiência.

A transferência é financiada com recursos do Fundo para Infância e Adolescência (FIA), por meio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca).

“O objetivo é fortalecer o atendimento às pessoas com deficiência, promover a inclusão social com a equiparação de oportunidades e, consequentemente, cidadãos participantes, conscientes de seus direitos e deveres”, diz o secretário estadual da Justiça, Ney Leprevost. O atendimento as pessoas com deficiência é uma das prioridades desta gestão.

O repasse contempla 49 organizações que atendem as políticas públicas da saúde, educação e assistência social. Os recursos serão utilizados para a aquisição de equipamentos para potencializar os atendimentos de fisioterapia e tecnologias assistivas, com o objetivo de assegurar a acessibilidade, contratação de equipe técnica e a efetividade das equipes.

“As organizações sociais e as escolas especializadas desempenham um papel fundamental na promoção das pessoas com deficiência, por isso a importância de repasses financeiros para auxiliar na manutenção administrativa e pedagógica”, explica o chefe do Departamento da Política para a Pessoa com Deficiência da secretaria, Felipe Braga Côrtes.

Confira as entidades que serão beneficiadas:

União dos Deficientes Físicos (Cambé)

Associação Norte Paranaense de Reabilitação (Maringá)

Instituto Educacional Duque de Caxias (Ponta Grossa)

Associação de Apoio, Atendimento e Assessoramento a Comunidade Surda Geny de Jesus Souza Ribas (Ponta Grossa)

Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (Curitiba)

Pequeno Cotolengo do Paraná (Curitiba)

Congregação de Irmãs da Pequena Missão para Surdos (Londrina)

Associação de Pais do Deficiente Visual – Apadevi (Ponta Grossa)

Associação Medianeirense de Atendimento Especializado(Medianeira)

Reabilitação e Assistência a Criança e ao Adolescente (Curitiba)

Centro de Assistência Nova Vida – Canv (Altônia)

Associação de Pais e Amigos dos Surdos (Foz do Iguaçu)

Apae de Floraí

Apae de Jaboti

Apae de São José da Boa Vista

Apae de Jesuítas

Apae de Maringá

Apae de Antonina

Apae de Guaratuba

Apae de Ortigueira

Apae de Atalaia

Apae de São João do Caiuá

Apae de Planalto

Apae de Reserva

Apae de Planaltina do Paraná

Apae de Altamira do Paraná

Apae de Cruzeiro do Oeste

Apae de Wenceslau Brás

Apae de Nova Esperança do Sudoeste

Apae de Boa Esperança do Iguaçu

Apae de Pinhal de São Bento

Apae de Figueira

Apae de Lobato

Apae de Novo Itacolomi

Apae de Ibaiti

Apae de Jataizinho

Apae de Alto Paraná

Apae de Nova América da Colina

Apae de Paula Freitas

Apae de Imbituva

Apae de Coronel Vivida

Apae de Tibagi

Apae de Santa Mônica

Apae de Mandirituba

Apae de Jardim Alegre

Apae de Siqueira Campos

Apae de Terra Rica

Apae de Santa Fé

Apae de Rio Bom

Apae de Bituruna