A solenidade da abertura oficial da 47ª Expoingá contará com a presença do vice-governador do Estado, Darci Piana, representando o Executivo. O evento será realizado nesta sexta-feira, 15h, no Restaurante Central do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro e também estarão presentes o prefeito de Maringá, Ulisses Maia e demais autoridades municipais, regionais e representantes do cenário agropecuário.

A feira teve seus portões abertos nesta quinta-feira, 9, e segue até 19 de maio. A exposição abriga os mais diversificados ramos de negócios, além de promover a inovação e a difusão de conhecimentos para o campo, indústria, comércio, serviços, entretenimento e cultura para o público em geral.

Sob o tema “Apresentando a agro que transforma o Brasil”, toda a pujança do agronegócio brasileiro será demonstrada na feira, valorizando a classe produtora do Paraná e do Brasil. Negócios da ordem de R$ 600 milhões são projetados pela Sociedade Rural de Maringá (SRM)”, informou Maria Iraclézia de Araújo, presidente da SRM.

Os produtores encontram na Expoingá o que há de mais moderno em máquinas, implementos agrícolas, insumos, pesquisas, biotecnologia, genética animal e vegetal, entre outros.

Com informações do instagram @darcipiana e foto vice governadoria