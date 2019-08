No dia 06 de agosto o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o vice-governador do Paraná, Darci Piana, estarão presentes no 29º CONGRESSO & EXPOFENABRAVE, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Diversas autoridades políticas e empresariais do país confirmaram presença. O evento é realizado pela FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, entidade que conta com 23 Regionais, em território nacional, e representa, no Brasil, mais de 7.000 concessionários de veículos, ligados às 50 Associações de Marca filiadas à Federação.

Entre os segmentos automotivos representados estão automóveis e comerciais leves, caminhões, ônibus e implementos rodoviários, motocicletas e tratores e máquinas agrícolas, nacionais e importados.

Atualmente, o 29º CONGRESSO & EXPOFENABRAVE é o maior evento da América Latina e o segundo maior do mundo no Setor da Distribuição de Veículos Automotores e deve reunir mais de 3,5 mil participantes.

De acordo com a organização, o Brasil vive um novo momento e cenário político e econômico, com um novo Governo e novas oportunidades de desenvolvimento, que dependerão da força e união de todos os brasileiros. Assim, nos unindo aos atuais governantes, nosso setor poderá mover o Brasil a novos patamares de crescimento, gerando empregos e riquezas para toda a Nação. O Setor da Distribuição de Veículos Automotores move, efetivamente, o Brasil, na medida em que, por meio da comercialização de veículos e da oferta de serviços automotivos, ajuda o País a se manter em movimento, realizando sonhos.

O CONGRESSO, apresenta intensa agenda de palestras, workshops e mesas redondas voltadas ao setor, com palestrantes renomados, nacionais e internacionais, cuja Programação Temática será, periodicamente, atualizada e poderá ser acompanhada neste site.

Autoridades confirmadas nesta-terça

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALARICO ASSUMPÇÃO JÚNIOR;

PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E DA MOBILIDADE, DEPUTADO, FEDERAL HERCULANO PASSOS,

SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, GENERAL JOÃO CAMILO PIRES DE CAMPOS;

PRESIDENTE DA ABEIFA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS IMPORTADORAS E FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JOSÉ LUIZ GANDINI;

DIRETOR DE NEGÓCIOS DE VEÍCULOS DO ITAÚ UNIBANCO, RODNEI BERNARDINO DE SOUZA

PREFEITO DA CIDADE DE SÃO PAULO, BRUNO COVAS.

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS – RONALDO CAIADO (A CONFIRMAR)

Com informações e foto da assessoria