Em função da viagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior, a Espanha e França, o vice Darci Piana assume o governo do Paraná até o dia 24. O objetivo da viagem é apresentar os potenciais econômicos e atrair investimentos para o Paraná, além de conhecer soluções inovadoras nas áreas de transporte e energia que podem ser aplicadas no Estado.

Ratinho Junior vai visitar empresas espanholas, à Smart City Expo Barcelona, além de participar da realização da quarta edição do Paraná Day, que será em Madri na quarta-feira (20). A agenda termina na sexta-feira (22), com a participação do governador no Festival da Seda de Lyon, na França.

por @grassi_m com informações da vice governadoria e facebook.com/pianadarci