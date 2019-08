A Philip Morris anunciou que está em negociação com a Altria para uma potencial fusão das fabricantes de cigarro. O negócio, se concretizado, vai gerar uma gigante do tabaco, com o um valor de mercado de mais de US$ 210 bilhões (R$ 868,5 bi).

Em comunicado, a Philip Morris disse estar considerando a fusão de ações com a empresa. Mas ponderou caso as negociações não avancem. “Não há garantias. Qualquer tipo de acordo resultará das negociações.”

A possibilidade de fusão ocorre no momento em que as fabricantes de cigarro procuram entrar e ganhar participação no mercado de cigarros eletrônicos. No ano passado, a Altria assumiu uma participação de 35% no grupo Juul Labs, fabricante de cigarros eletrônicos.

As negociações entre as companhias acontecem dois anos depois que a principal concorrente, a British American Tobacco, concordou em comprar Reynolds American em uma transação de US$ 49,4 bilhões (R$ 204,3 bi). Na epóca, surgiram especulações sobre uma possível união entre Philip Morris e Altria.

As ações da Altria dispararam com a notícia e, por volta das 11h24, sobem 8,5%, a US$ 51,11. Já as ações da Philip Morris recuam 6,2%, a US$ 72,91, menor patamar desde janeiro.

Segundo analistas, após a separação das duas empresas, a Altria, focada no mercado americano -onde há maior competitividade entre produtos, incluindo cigarros eletrônicos- não obteve o mesmo êxito que a Philip Morris no exterior, que conta com expectativa de crescimento nas vendas. Até segunda (26), as ações da Altria acumulavam perda de 4,23% no ano, enquanto a Philip tem alta de 2,64% no mesmo período.