PF investiga venda ilegal de medicamentos

A Polícia Federal deflagrou, no dia 11 de fevereiro, a Operação Força Extra, com objetivo de combater a venda ilegal de medicamentos anabolizantes através das redes sociais, no Espírito Santo.

A operação contou com a participação de 8 policiais federais, sendo realizado o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão, nas residências dos investigados no Município de Vitória/ES e Serra/ES, que resultaram na prisão em flagrante de 1 investigado.

No transcorrer do cumprimento na cidade de Serra/ES, foi encontrado um laboratório de produção desses medicamentos ilegais, dentre outros, tendo sido apreendidas várias substâncias (insumos), recipientes e petrechos para a produção, bem como anabolizantes provenientes de outros países (China e Paraguai) sem a autorização da ANVISA.