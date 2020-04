PF apreende aproximadamente 150 kg de maconha

No domingo (5/4), mais uma apreensão foi realizada por equipes que participam da OPERAÇÃO HÓRUS, integrada pela POLÍCIA FEDERAL, COBRA/BPFRON/PMPR, BOPE/PMMS, FORÇA NACIONAL, TIGRE/PCPR,PRF e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Durante realização de barreira sanitária, na Ponte Ayrton Senna, policial suspeitou de um veículo vindo do Mato Grosso do Sul e resolveu abordá-lo. Na abordagem, constatou que o veículo estava carregado com cerca de 150 kg de maconha. Verificou-se que o veículo era roubado e o motorista disse que receberia RS 2 mil para levar a droga até o Rio Grande do Sul.

O preso, o veículo e a droga foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Guaíra, para os procedimentos de praxe.