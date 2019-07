A Petrobras agendou para o fim do mês nova oferta de ações da BR Distribuidora, com a qual espera reduzir sua participação na subsidiária para menos de 50%. A empresa estima receber até R$ 9,4 bilhões se todos os papéis ofertados forem vendidos.

A Petrobras vai oferecer entre 25% e 33,75% das ações da BR, em uma operação que se tornou possível após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) liberando a privatização de subsidiárias de estatais sem aval do Congresso.

A venda das ações é BR é parte do plano de desinvestimentos da Petrobras, que quer levantar recursos para pagar dívidas e focar o pré-sal. Foi aprovada por seu conselho de administração em maio.

Em 2017, a Petrobras já havia vendido 28,75% das ações da BR, em operação que movimentou R$ 5 bilhões. Agora, estima receber entre R$ 7,1 bilhões e R$ 9,4 bilhões, já descontando custos da oferta. A conta considera a cotação do dia 1º de julho (R$ 24,50).

O valor final, porém, só será conhecido ao fim da operação. Nesta terça, as ações da BR fecharam cotadas a R$ 24, alta de 1,69%. Já as ações preferenciais da Petrobras, mais negociadas, se valorizaram 1,34%.

Caso o volume mínimo da oferta seja vendido, a Petrobras ficará com 46,25% da subsidiária. Com a venda do volume máximo, a participação cai para 37,50%. A avaliação da gestão das empresas é que, sem controle estatal, a distribuidora ficará mais ágil.

Não há limites de compra de participação para investidores institucionais, mas a empresa espera que a oferta seja pulverizada. Como 10% das ações oferecidas são destinadas ao investidor de varejo, não há chances de que algum novo sócio tenha fatia maior na BR do que a da estatal.

Atualmente, não há nenhum investidor com fatia superior a 5% do capital da BR Distribuidora, o que já garante alguns direitos em relação aos outros sócios.

“Normalmente, um investidor que queira comprar fatia representativa em emissões de ações negocia um contrato de investidor-âncora, porque quer ter acordo de acionistas com direitos diferenciados”, diz Giovani Loss, especialista em energia e recursos naturais do escritório Mattos Filho.

“Nesse caso, não houve e provavelmente não haverá”, completa ele, que acredita também em pulverização dos compradores, diante do bom momento da Bolsa brasileira.

Ainda assim, a avaliação de sindicatos ligados à empresa é que nada impede que, após a oferta, investidores se unam para formar um bloco e negociar um acordo de acionistas com os controladores.

Maior distribuidora de combustíveis do país, a BR está presente em todos os estados, com 27,4% de participação no mercado. Conta com uma rede de 7.703 postos, 95 unidades operacionais e atuação em 99 aeroportos. Em 2018, a empresa faturou R$ 97,8 bilhões, com lucro de R$ 3,2 bilhões.

Os maiores competidores da BR Distribuidora são a Raízen, empresa da Cosan que opera sob a marca Shell, e a Ipiranga (Ultra).

