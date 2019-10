A Petrobras fechou o terceiro trimestre de 2019 com lucro de R$ 9,1 bilhões, alta de 36,8% com relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O desempenho reflete aumento na produção de petróleo e a entrada de recursos com a venda de ações da BR Distribuidora.

Nos nove primeiros meses de 2019, a companhia acumula lucro de R$ 31,9 bilhões, 35,1% a mais do que o registrado o mesmo período de 2018. Em carta aos investidores, o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, disse estar feliz com os resultados mas que a empresa ainda tem obstáculos a vencer.

Com o aumento das operações em plataformas no pré-sal, a Petrobras bateu recordes diário e mensal de produção durante o terceiro trimestre, superando pela primeira vez a marca de 3 milhões de barris por dia por um mês inteiro.

Na média trimestral, a empresa produziu 2,878 milhões de barris de petróleo e gás, alta de 14,6% na comparação com o mesmo período de 2018.

Segundo a empresa, os maiores volumes de exportação e margens maiores nas vendas de diesel e de gás de botijão contribuíram para que o Ebitda (medida de geração de caixa de uma empresa) ficasse em R$ 32,6 bilhões, estável em relação ao trimestre anterior e 9,1% maior do que no terceiro trimestre de 2018.

A receita no terceiro trimestre foi de R$ 77 bilhões, queda de 13,% com relação ao mesmo período do ano passado.

Na área de refino, a Petrobras ampliou a utilização de suas refinarias, que operaram com 80% da capacidade no trimestre, contra 76% no trimestre anterior.

A empresa produziu 1,816 milhão de barris de combustíveis por dia, 2,9% a mais do que no trimestre anterior e praticamente estável com relação ao registrado um ano antes.

As vendas, porém, representam queda de 7% com relação ao mesmo trimestre de 2018, quando o preço do diesel estava tabelado e a concorrência com importados caiu.

NICOLA PAMPLONA

FOLHAPRESS