Na doação de qualquer produto para cães abandonados ou crianças carentes, o participante ganhará uma foto personalizada

Que tal uma foto do seu pet com o Papai Noel para fazer parte do álbum da família? Neste domingo, dia 01, o Papai Noel dos pets estará na Casa do Produtor para uma sessão de fotos exclusivas. A partir das 12h, ele estará a disposição para saber qual presente seu animalzinho quer ganhar e tirar uma foto. Para ajudar pets e crianças carentes do Instituto São Zygmunt Felinski II, a Casa do Produtor propõe que cada cliente doe um produto (ração, acessório ou medicamento) ou roupas e brinquedos para crianças, em troca de uma foto profissional feita pela fotógrafa especialista em pets, Fernanda Simões da Fontoura. “Quem quiser comprar os produtos na Casa do Produtor ajudará duas vezes, pois parte do valor arrecadado será revertido para protetores independentes e orfanatos”, explica a diretora-executiva da Casa do Produtor, Vanessa Melo.

O evento acontece no estacionamento do petshop no bairro Rebouças. Mas, antes disso, uma carreata do Papai Noel sairá da unidade da Casa do Produtor no bairro Seminário até Rebouças. Na ocasião, a Magnus (empresa parceira da Casa do Produtor) irá realizar a entrega oficial de 200kg de ração para a Delegacia do Meio Ambiente (DPMA) no encerramento da campanha lançada na internet pelo delegado Matheus Laiola para ajudar cães e gatos.

Serviço

Data: 01/12 (Domingo)

Horário: 12h às 14h horas

Local: Estacionamento da Casa do Produtor no bairro Rebouças

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 1826 – Rebouças, Curitiba – PR