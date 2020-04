Pessoas que fazem a diferença

A rotina da idosa Josephina Marquezano Hamuch, de 103 anos, mudou com a chegada do novo coronavírus. Moradora de Santos, no litoral de São Paulo, a idosa decidiu confeccionar máscaras para ajudar no combate à Covid-19. Filha de italianos, ela diz que venceu a gripe espanhola com um ano de idade e compara o momento à pandemia. Josephina, é conhecida como Dona Pina entre os mais íntimos. Ela conta que na época não tinha como ter certeza da doença, já que a situação da saúde era precária. Dona Pina explica que os sintomas eram parecidos e que os médicos foram muito pessimistas a respeito do quadro de saúde dela. Apesar da situação, ela, que é natural de São Paulo, superou a gripe em 1918 e, anos depois, se mudou para Santos com os cinco filhos.

Aos 103 anos, ela se orgulha em dizer que não precisa tomar nenhum medicamento.

