Novas regras para garantir a preservação da identidade de pessoas que denunciarem irregularidades dentro do Governo foram estabelecidas pela Controladoria-Geral do Estado. As normas valem mesmo com o compartilhamento de informações entre órgãos.

Segundo o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira, apesar de já existirem leis específicas que, de modo geral, garantem a proteção de informações denunciadas, a CGE percebeu a necessidade de modificar o procedimento em todos os órgãos e empresas públicas estaduais. Para ele, a medida serve para proteger o cidadão.

A nova norma deverá reforçar as medidas de proteção de informações pessoais e de possíveis represálias. A resolução define, ainda, o tratamento pelos órgãos estaduais a ser dado a qualquer informação ou dado que permita a associação direta ou indireta do denunciante à denúncia feita.

Tanto a Ouvidoria-Geral, vinculada à CGE, como as dos órgãos e empresas estaduais devem permitir denúncia gratuita e facilitar o registro nos meios de atendimento disponíveis. Esses setores também são responsáveis por acompanhar os trâmites da denúncia e registrar ocorrência de quebra de sigilo.

A CGE ainda ressalta que o denunciante que agir com comprovada má-fé para prejudicar alguém, estará sujeito a penalizações e poderá perder o direito ter a identidade preservada. A resolução emitida pela controladoria estabelece que dados, como nome, endereço e que permitam a identificação do denunciante, ficarão sob guarda exclusiva da unidade de ouvidoria responsável por dar andamento à denúncia.

Entre os canais de denúncias disponíveis para comunicar, por exemplo, casos de propina, atos ilícitos, desvios de conduta de servidores e outras ações de corrupção é preciso procurar ouvidorias setoriais dos órgãos e de empresas estaduais, além da Ouvidoria-Geral, e o Disque-Denúncia 181.