Pessoas com baixa mobilidade aproveitam o Mar

Foi na semana passada que a dentista aposentada Florinda de Fátima Ferreira Paes tomou banho de mar pela primeira vez depois que um Acidente Vascular Cerebral (AVC) afetou a sua mobilidade, há um ano e meio. Ela entrou no mar na Praia Mansa, em Caiobá, em uma cadeira anfíbia do projeto Praia Acessível, desenvolvido pela Sanepar em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

Florinda veio de Itararé, interior de São Paulo, com a família. Ela contou que recebeu pelo Facebook a informação das cadeiras anfíbias e foi atrás do projeto. “Antes do AVC, eu andava muito na praia. Agora, não queria mais vir para não dar trabalho”, disse. Ela estava bem contente com a possibilidade de entrar no mar. O marido dela, Nilton Ferreira Paes, avalia como excelente o projeto Praia Acessível. “É formidável. Tentei levar a minha esposa na cadeira de rodas normal, mas não dá porque afunda na areia. Este projeto é uma ótima oportunidade de lazer para as pessoas com dificuldade de locomoção”, disse.

Durante a operação Verão Maior, estão disponíveis nas praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, 10 cadeiras anfíbias. As cadeiras anfíbias têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Têm cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. Com capacidade para suportar até 120 kg, são flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável. Por serem mais altas, permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura. Nas praias, uma equipe capacitada auxilia as pessoas em seu uso.

Pontos das cadeiras anfíbias:

MATINHOS: Praia Mansa – Av. Agílio Leão Macedo, 176 (entre a Rua Rio Branco e a Rua Ipiranga, ao lado do posto dos salva vidas); Praia Pipeline – Avenida Atlântica, 756; próximo à D´Vicz – Avenida Atlântica, 2586.

GUARATUBA: Morro do Cristo – Av. Atlântica, 2358;

Praia dos Magistrados – Avenida Atlântica, 500 (em frente à Associação dos Magistrados do Paraná);

Praia das Pedras – Avenida Atlântica, 241;

PRAIA DE CAIEIRAS – Rua San Remo (próximo à Rua Projetada A e à Rua Saturnino Neves).

PONTAL DO PARANÁ: Pontal do Sul – Rua das Encantadas (próximo ao Centro de Estudos do Mar da UFPR);

PRAIA DE IPANEMA – Avenida Deputado Aníbal Khury, 4700;

PRAIA DE LESTE – Avenida Deputado Aníbal Khury, 852 (em frente ao Privê Praia de Leste);

Shangrilá – Avenida Mira Mar (entre a Rua Amaralina e a Rua Superagui).

AEN

Mais as imagens: http://www.aen.pr.gov.br/