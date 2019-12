Pesquisa DataCenso/Associação Comercial do Paraná indica que houve crescimento real de 1,7% nas vendas do comércio no Natal em Curitiba em comparação ao mesmo período do ano passado – já descontada a inflação acumulada no período. Ainda de acordo com o relatório, 42% dos comerciantes curitibanos avaliaram a economia do Brasil melhor em 2019 do que em 2018, principalmente os de empresas de médio e grande porte.

E sobre as expectativas para 2020, a maior parte desses comerciantes (87%), acredita que as vendas serão melhores que as de 2019, visto que indicadores recentes da atividade econômica evidenciam, mesmo que lentamente, o início da recuperação da economia brasileira.

Em 2019, o valor médio que os consumidores curitibanos gastaram no Natal foi de R$ 112,00 por presente. Ano passado, o valor médio gasto pelos consumidores nesse período foi de R$ 93,00 por presente.

Outros dados – Apesar de a maioria dos comerciantes curitibanos não ter aumentado o quadro de funcionários para o final do ano, tem parte significativa que contratou, principalmente os de médio e grande porte e que estão localizados no Centro. Comparando com 2018, este ano o número de contratações foi 43% maior.

Para o comércio que fez contratações, a maior parte foi de mão de obra temporária (58%), com queda no índice em relação a 2018; e crescimento do número de contratações efetivas (26%). A pesquisa demonstra que as empresas contrataram até três funcionários, independente do porte e região.

Acesse todo o conteúdo da pesquisa no RELATÓRIO NATAL 2019 – ACP PÓS