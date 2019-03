Pescadores de Pontal do Paraná recebem equipamentos

O Governo do Estado entregou na sexta-feira (22) equipamentos para a Colônia de Pescadores Z-5, em Pontal do Paraná, que devem aumentar a renda e melhorar a estrutura de trabalho na localidade. O valor total do projeto é de R$ 221 mil, sendo R$ 216,8 mil o repasse da Secretaria de Estado da Agricultura e R$ 4,4 mil de contrapartida da colônia.

Segundo o secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, que participou do evento, o valor inclui aquisição de mobiliário e equipamento de informática; capacitação; aquisição de malhas de rede; aquisição de equipamentos e trator. O objetivo é fortalecer a colônia e dar apoio à pesca artesanal local, beneficiando diretamente 110 pescadores e indiretamente os 267 que integram a entidade, disse o Ortigara.

A colônia foi classificada pelo edital do programa Mais Renda no Campo, lançado em 2017 pelo Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Desan) da Secretaria. Foram adquiridos 44 freezers, um trator, redes para pesca, mesas cadeiras, armários, computadores e impressoras. “O projeto desenvolvido cria oportunidades para melhor comercialização do pescado oriundo da pesca artesanal em Pontal do Paraná, bem como fortalecer e equipar a Colônia de Pescadores”, afirmou o secretário.

Segundo os dados mais recentes do Departamento de Economia Rural (Deral), em 2017 Pontal do Paraná pescou 576 toneladas. Além da importância econômica, a pesca é uma das mais antigas atividades do município.

No entanto, o poder econômico das famílias de pescadores é menor quando comparado com outras atividades. “Diante desse cenário, o projeto apresentou o objetivo de trabalhar em três frentes, fortalecimento institucional, melhora nas práticas de pesca e melhor qualidade no pescado”, explica a diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Desan), Márcia Stolarski.

O trator deve colaborar para a retirada das embarcações do mar com rapidez e menos esforço, e as redes aumentarão a capacidade de produção, com efeito positivo sobre a renda das famílias. Os freezers potencializam a capacidade de armazenamento e comercialização.

Segundo o presidente da Colônia, Rubens Marcelino da Veiga, o projeto vai beneficiar nove comunidades: Maciel, Atami, Praia de Leste, Ipanema, Pontal do Sul, Shangri-la, Guapê, Barrancos e Carmeri. “Nós enfrentaríamos dificuldade para comprar esses materiais, que são de alto valor. A pesca terá muitas melhorias, e os móveis e computadores ajudarão a estruturar a sede da colônia, melhorando o atendimento aos associados”, disse.