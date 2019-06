A designer gaúcha Flávia Vanelli observa que atrai atenção dos visitantes qualificados do Inspiramais, pois há desejo de consumo. E o projeto Conexão Criativa e Comercial mostra as soluções sustentáveis do setor de moda e design para o mercado interno, ao mesmo tempo revela a sustentabilidade formando uma rede de colaboração.

Para exemplificar, um destaque – a Ipadma, pequena mas notável empresa da região calçadista do Rio Grande do Sul levou ao Inspiramais suas veganas sapatilhas crochetadas com a palha de milho trabalhada pelass artesãs da empresa paulista Palhas Fashion. Flávia conta que, depois de muito teste de resistência à umidade e mofo, os protótipos foram aprovados e as sandálias ganham coleção que vai ser comercializada.