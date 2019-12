O Ministério da Agricultura e Irrigação do Peru (Minagri), por meio do Serviço Nacional de Saúde Agrícola (Senasa), proibiu a importação de porcos vivos, seus produtos e subprodutos para o Peru de países afetados pela Peste Suína Africana, uma doença altamente contagiosa que não afeta saúde das pessoas.

A medida publicada no diário oficial com RD nº 0051-2019 visa manter a condição sanitária do país, proteger a produção de quase 600 mil suínos em todo e evitar possíveis perdas econômicas que equivaleriam a 97 milhões de dólares se afetarem apenas 30% da produção de carne suína peruana. A

Os estados peruanos estão livres da doença e é por isso que o Minagri, através do Senasa, coordena ações com instituições públicas e privadas envolvidas na indústria suinícola para manter o status de país livre da peste suína africana.

Há um mês, com o objetivo de fortalecer a capacidade de reação, atendimento oportuno e eficiente da equipe do Senasa, foi realizada simulação na área sul do departamento de Lima para treinar e preparar os atores envolvidos como produtores, veterinários , autoridades governamentais locais e regionais e empresas privadas devem estar preparadas e enfrentar uma emergência de saúde, caso ocorra.

Os Suínos afetados apresentam sinais como manchas roxas na pele, diarréia, vômitos e alta mortalidade. A doença não é transmitida aos seres humanos, mas causa grandes perdas econômicas aos produtores e gerou um alarme para sua possível disseminação mundial.

Fonte: Suinocultura Industrial