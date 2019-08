SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O atacante Paolo Guerrero não foi convocado pela seleção do Peru para os amistosos contra Equador e Brasil, em setembro. A lista dos atletas convocados foi divulgada nesta sexta-feira (23) pela federação peruana.

Com isso, o jogador estará disponível para disputar, pelo Internacional, a partida contra o Cruzeiro pelas semifinais da Copa do Brasil.

O técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, disse em entrevista coletiva que a federação peruana de futebol levou em consideração o pedido da direção do Internacional e do próprio jogador para não ser convocado.

O jogo de volta da Copa do Brasil será no dia 4 de setembro, no Beira-Rio. Já os amistosos da seleção peruana estão marcados para os dias 5 e 11, nos Estados Unidos.