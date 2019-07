Em uma parceria inédita, as gigantes Avon e Pernambucanas selaram acordo para implementar um projeto-piloto, com início previsto para o mês de agosto. Serão comercializados, em 32 lojas da rede varejista, os produtos mais vendidos das linhas de perfumes, maquiagem e cuidados para o corpo da marca de cosméticos, assim como no aplicativo, site (mobile e desktop) e nos tablets disponíveis em todas as 355 unidades do país.

A presença da marca de beleza nas lojas da varejista também representará uma possibilidade para a revendedora Avon, que poderá repor, com mais agilidade e flexibilidade, seu estoque de produtos. Adicionalmente, as revendedoras terão condições diferenciadas para a compra de produtos e serviços Pernambucanas.

Com a parceria, a Pernambucanas amplia ainda mais o sortimento oferecido às famílias brasileiras, que em um só lugar, encontram diversos itens de moda, lar, eletroportáteis, telefonia, informática, serviços financeiros, e agora, de beleza. Nas 32 lojas participantes do projeto piloto, os produtos Avon terão local de destaque nas lojas da Pernambucanas e contarão com displays desenvolvidos exclusivamente para a nova linha, inclusive como ponto de experimentação para potenciais novos clientes, além de venda assistida para orientar e esclarecer dúvidas sobre cada item.

“Essa parceria é resultado da sinergia de duas marcas que transpassam gerações e reconhecidas pela força do relacionamento e pela valorização das mulheres e das famílias. Em conjunto com a Avon, iremos proporcionar mais agilidade às revendedoras Avon e um sortimento ainda mais completo às famílias brasileiras, alavancando o crescimento saudável do varejo e contribuindo com a economia nacional. A comercialização dos produtos Avon em nossas lojas faz parte das iniciativas promovidas pelo nosso Lab Comercial, que tem a missão de implantar novas categorias que tenham sinergia com os nossos clientes”, afirma Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas.

Avon e Pernambucanas têm sintonia de propósitos. São marcas centenárias que, sempre abriram as portas para as mulheres e que, ao longo do tempo, fortaleceram suas linhas de negócio prezando por um relacionamento próximo e transparente com seus públicos.

“Colocar nossos produtos no varejo é uma inovação gigante para uma companhia de venda direta. Produtos Avon nas lojas Pernambucanas significam mais rápido e fácil acesso dos consumidores e revendedoras ao nosso portfólio, além da possibilidade de experimentação e de um ponto de distribuição para que a revendedora possa retirar produtos. Tal parceria é uma das ações do projeto InovAvon, que traduz a virada de negócios da companhia, se abrindo para o mercado, transformando seu modelo de negócio e construindo vidas mais bonitas para todos”, completa José Vicente Marino, presidente da Avon Brasil.