A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Japão no Paraná, dirigida pelo empresário e presidente Arata Hara, esteve na ultima semana de setembro, acompanhado do diretor Takamura, em visita ao escritório da JETRO no Brasil.

Durante a reunião no escritório em São Paulo foram tratados assuntos de negócios para o crescimento e desenvolvimento das empresas japonesas, parceiros e associados da Câmara. O diretor de Projetos e Pesquisa da JETRO, senhor Yuki Furuki, conversou o desejo de distribuir informações nos anexos abaixos para os membros das empresas japonesas da CCIBJ do Paraná.

Há mais de 30 anos a CCIBJ-PR é parceira do jornal Diário Indústria & Comércio, e vamos divulgar aos empresários e leitores do diarioinduscom.com os resultados e novidades em 2019 publicado no site da câmara japonesa.

https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/survey/pdf/rp_firms_la2018pt.pdf

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/534aedc512ccb88c/20180039.pdf

A JETRO, é uma organização vinculada ao governo japonês estabelecida em 1958 que atualmente conta com uma rede de 46 escritórios domésticos e 74 no exterior, distribuídos em 54 países. Faz pesquisa anual para saber as vantagens e desvantagens no ambiente de negócios no Brasil. Iniciou suas atividades no Brasil com um escritório de Representação em São Paulo, em 1955, quando a Organização ainda era denominada Japan External Trade Recovery Organization. As atividades da JETRO no Brasil foram mudando ao longo do tempo, mas sempre atuando com ações focadas em setores onde possam haver sinergias entre empresas brasileiras e japonesas. Dentre os setores, podemos mencionar alguns exemplos: alimentícios, automotivo, médico-hospitalar, mobiliário, software, tecnologias ambientais, entre outros.

PESQUISA – Termo de isenção de responsabilidade:

As informações disponibilizadas no presente documento deverão ser utilizadas sob responsabilidade e discernimento do próprio usuário. A JETRO empenhou-se para disponibilizar as informações mais precisas possíveis; porém, a entidade roga a compreensão e a anuência dos senhores usuários para o fato de que ela não pode ser responsabilizada por quaisquer desfavorecimentos, prejuízos ou afins que

eventualmente vier a arcar em decorrência do uso deste material.



