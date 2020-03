Pele masculina macia não é frescura

Como os homens produzem mais o hormônio testosterona, “o rosto tem características únicas, como pele mais grossa, áspera, e isso requer atenção”, observa a esteticista curitibana Ângela Coelho, recomendando uso de sabonete adequado, hidratação e aplicação de protetor solar.

Usar hidratante específico é importante porque uma pele desidratada produz ainda mais oleosidade. E no pós-barba tem a função de hidratar a área e ainda auxiliar na barreira cutânea, deixando-a protegida e íntegra. A esfoliação também é necessária porque evita pelos encravados e inflamados.

O uso diário de protetor solar, em qualquer estação do ano, ajuda a prevenir manchas, queimaduras, aparecimento precoce das rugas e o câncer de pele.

De resto, “os homens suam mais que as mulheres, elevando a tendência de cravos e espinhas devido aos portos dilatados. Por isso, mantenha esses cuidados citados diariamente. São só alguns minutinhos no seu dia que vão fazer uma grande diferença na saúde da sua pele, você verá”, garante Ângela Coelho.

Cuidados da cútis pós-verão

“A pele, quando não é cuidada corretamente, pode apresentar vários problemas como ressecamento, manchas, cicatrizes e falta de contorno. Sendo assim, é importante adotar tratamentos adequados”, ensina Gustavo Saczk, médico dermatologista que atua em Curitiba nas áreas clínica, estética e cirúrgica explica. E relaciona os cuidados pós-verão necessários:

– Queimaduras do sol requerem hidratação da pele e evitar puxar as “escamas” porque pode gerar feridas e deixar cicatriz.

– Manchas no rosto: protetor solar mesmo em dias nublados ou chuvosos e tratamento clareador, que pode abranger cremes, clareadores orais e até procedimentos estéticos.

– Pinta que era pequena e cresceu ou mudou de cor sinaliza início de câncer de pele. Um dermatologista vai fazer uma avaliação correta.

– Acne, causada pelo protetor solar oleoso, suor e até mesmo o sol, pode ser combatida com uso de produtos mais adstringentes. Caso não tenha melhora, procure o dermatologista para corrigir o tratamento.

Batom multiuso

O Lip Tint, batom que oferece acabamento leve para a maquiagem e efeito coradinho à boca, às maçãs do rosto e às pálpebras, surge no portfólio da Pozzi Cosméticos, na linha My Make. Tem textura líquida, de fácil aplicação, longa duração e acabamento suave. Ele tinge os lábios deixando-os de um jeito bem natural, sem formar cobertura idêntica a um batom ou um gloss.

Serve também, como as coreanas popularizaram, para dar ar saudável ao rosto, substituindo o blush, e nas pálpebras, no lugar das sombras. Se preferir um efeito mais intenso do colorido, aplique em várias camadas. Dessa forma, o Lip Tint economiza espaço na bolsa. (Preço sugerido: R$ 23,50).

Cabelo crespo ganha livro depois do Oscar

Prêmio de melhor curta de animação do Oscar 2020, Hair Love ganha agora edição em livro e tem lançamento no Brasil pela Galera Record em abril. Matthew A.Cherry, autor das duas versões, revela o cuidado com a aceitação, a importância da representatividade e do papel dos pais na criação das filhas, inclusive quando se trata de cuidados com os cabelos.

Na história, Zuri acorda empenhada em fazer um penteado para um dia especial, e seu pai, Stephen, vendo a dificuldade da filha em lidar com seu cabelo crespo, resolve ajudá-la. O papel, antes desempenhado pela mãe, enfrenta problemas no início, mas nada que muito amor – e um tutorial na internet – não consigam resolver.

Com o título traduzido para Amor de cabelo, assim como no curta, que alcança mais de 16 milhões de visualizações no Youtube, o livro, ilustrado por Vashti Harrison, reúne emoção e reflexão, tudo de uma forma leve e divertida.

Beleza pede olhar do varejo

Mais de 500 empresários e gestores de perfumaria conheceram as novidades do varejo para que possam replicá-los nos seus negócios. Foi em encontro realizado em São Paulo pela Beauty Fair, que levou uma delegação de executivos de perfumarias para conhecer as inovações vistas na NRF Big Show, em Nova York.

Cesar Tsukuda, diretor geral da Beauty Fair, expressiva feira de cosméticos, resume as principais inovações do varejo percebidas na NRF:

1- Toda a tecnologia aplicada aos negócios passa a fazer sentido se o empresário pensar como ela pode humanizar e favorecer o contato humano e os negócios.

2- O empresário precisa pensar no consumidor, o que pretende entregar e, então, coletar os dados que façam sentido para o negócio e para o propósito da empresa.

3- A digitalização de contas-correntes antecipa como serão os meios de pagamento no varejo, trazendo para o mundo digital o que o tradicional não consegue entregar.

4- A colaboração entre a indústria e o varejo e entre o varejo e o consumidor passa a ser uma das principais atividades que o mercado tem que perseguir.

5- O empresário vai precisar de um ecossistema para criar soluções completas para o cliente.