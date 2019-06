O Partido Democrático Trabalhista (PDT) reelegeu o deputado federal Gustavo Fruet como presidente da sigla em Curitiba. O novo diretório municipal foi eleito em convenção, na ultima sexta-feira (31).

Conforme Fruet, o PDT reafirmou o objetivo de ter um candidato próprio no ano que vem para prefeitura de Curitiba e em 2022 na disputa pelo governo do Paraná. O nome de Fruet é cotado para ser o candidato do PDT na eleição do ano que vem. Mesmo assim, o deputado, que já foi prefeito da capital, ainda não confirma a candidatura. Na ocasião, Fruet também destacou que a sigla está buscando e incentivando cada vez mais mulheres na política.

A nova composição do diretório pedetista de Curitiba ficou com Gustavo Fruet na presidência; Luiza Simonelli, como 1ª vice-presidente; Tito Zeglin, como 2º vice-presidente; Jorge Brand (Goura), como 3º vice-presidente; Aluisio de Oliveira Dutra, como 4º vice-presidente; André Fontoura Nogueira, como secretário geral; Fabio Machado, como secretário-adjunto; Leonardo Costa Cabral, como tesoureiro; Dante Barletta, como tesoureiro adjunto; e o líder da bancada é Marcos Vieira.

Com informações da cbncuritiba