PCPR socorre bebê desfalecido no Litoral

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) socorreu um bebê de 1 ano no início da madrugada de sábado (8), em Ipanema, no Litoral do Estado. O pai da criança entrou na Delegacia da PCPR com o bebê desfalecido em seus braços e pediu ajuda aos policiais civis.

De forma imediata, o delegado da PCPR, Rodrigo Souza, pegou a criança e realizou o procedimento conhecido como Manobra de Heimlich – método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores por corpo estranho. Nesse momento o bebê cuspiu sangue e demais líquidos que o impediam de respirar.

Após isso, os policiais civis levaram o bebê e seu pai até a Unidade de Pronto Atendimento de Pontal do Paraná para procedimentos hospitalares. A criança se recuperou e passa bem.

Até o momento a causa da asfixia no bebê é desconhecida. A criança realizou uma série de exames e os pais aguardam o resultado para entender o que teria ocasionado a situação. Segundo relato deles, o bebê estava dormindo no berço, e por volta da meia-noite ouviram o filho gritar. Ao irem atender, a criança já estava desfalecida.

Importante ressaltar que todos os policiais civis tem treinamento adequado para prestar esse tipo de atendimento emergencial, que deve ser executado de maneira rápida para que seja bem sucedida.

Souza ressalta que esse foi um acontecimento muito importante para ele. “Esse dia valeu todas as horas de estudo e os 10 anos de carreira na PCPR”, exclama o delegado, que fazia plantão e prestou atendimento à família.