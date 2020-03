PCPR sequestra bens e bloqueia R$ 1,5 milhão de advogado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, sequestrou bens e bloqueou R$ 1,5 milhão de contas de advogado na quarta-feira (4), em Curitiba. A operação ocorreu após cinco meses de investigação. O suspeito aplicou golpe a partir da herança de terceiros, que supostamente teria direito.

Conforme apurado pela PCPR, uma empresa e uma pessoa física pagaram R$ 1,5 milhão ao advogado por um suposto direito a um espólio. O suspeito ofereceu a venda do direito que falsamente possuía às vítimas, obtendo o dinheiro delas e na sequência, fugindo sem que a negociação fosse realizada.

Segundo os herdeiros, o advogado chegou a fazer uma proposta e um contrato de promessa de compra de parte dos direitos do espólio, mas o pagamento não foi realizado. Ainda assim, o advogado aplicou o golpe, vendendo às vítimas o que não possuía. A herança contém diversos bens, que somam cerca de R$ 40 milhões de reais.

Os quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em duas residências, no escritório principal do advogado e em um imóvel de propriedade dos herdeiros, localizados no Portão. Este imóvel é constituído por dois blocos com cerca de 100 apartamentos e salas comerciais. Segundo a investigação, o imóvel passou a ser utilizado indevidamente pelo suspeito sem que os herdeiros tivessem conhecimento do fato.

Seis veículos foram sequestrados: uma BMW X5, uma Cadillac, um Range Rover, um Frontier Nissan, um Hummer e um Palio. Além disso, contas do advogado também foram bloqueadas.

O suspeito foi indiciado pelos crimes de apropriação indébita, furto qualificado, estelionato e lavagem de dinheiro.