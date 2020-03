PCPR recebe 75 novas viaturas do Governo do Estado

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou 75 novas viaturas à Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quarta-feira (18), em Curitiba. A entrega é parte de um amplo pacote de medidas para renovação da frota estadual, que tem como intuito primordial combater a violência e agilizar os serviços administrativos. Nesse momento, no entanto, os veículos vão apoiar ações em conjunto com a sociedade civil para conter a circulação do novo coronavírus.

Ao todo são 200 novas viaturas para as forças de segurança pública. O investimento de R$ 33 milhões contempla a PCPR, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

“É para o trabalho de combate à violência, mas as viaturas vão ajudar nas ações contra o coronavírus, que vem assolando o País. A entrega é fruto da união de esforços com os deputados estaduais e federais. São bons equipamentos para assessorar nossa rede de segurança pública e de saúde. O Paraná está unido no enfrentamento ao vírus, com planejamento, organização e, principalmente coragem”, afirmou Ratinho Junior.

O secretário da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, complementou que as viaturas vão ajudar o trabalho de apoio durante a pandemia. Elas ficarão à disposição do Poder Executivo. “Essa entrega vem em ótima hora. As viaturas são parte da ferramenta de trabalho da segurança pública para auxiliar nas investigações, patrulhamentos, e ajudar a sociedade civil nesse momento na luta contra o coronavírus”, destacou.

PCPR – As 75 viaturas atenderão diversas regiões do Estado. São 43 Citröen C4, 30 Renault Duster e dois Chevrolet Cruze. Os carros são parte de um pacote de 232 veículos. O investimento global é de cerca de R$ 16,5 milhões.

“As viaturas são essenciais para a Polícia Civil. Da nossa frota, dois terços têm mais de dez anos, o que impossibilita atender a sociedade como desejamos. Elas fazem parte do projeto de renovação de toda a frota. A ideia é colocar viaturas novas em 95% das unidades do Paraná, principalmente nas cidades do interior, onde existe defasagem”, afirmou o delegado-geral da PCPR, Silvio Rockembach.

BOMBEIROS – O Corpo de Bombeiros recebeu 50 viaturas e caminhões, além de 78 equipamentos de proteção respiratória. O investimento é de R$ 9,5 milhões. Serão sete caminhões Auto Bomba Tanque (ABTR), 13 Renault Logan, 6 Renault Duster e 20 Chevrolet Cruze. Os caminhões serão distribuídos em diversas regiões do Estado: Londrina, Cascavel, Piraquara, Umuarama, Ponta Grossa, Francisco Beltrão e Curitiba.

“Teremos uma entrega deste porte a cada 30 dias nos próximos quatro meses. São equipamentos modernos, novos, para atender a sociedade paranaense. Teremos ainda mais caminhões, mais ambulâncias e viaturas. Nunca houve um reequipamento tão grande na corporação. O investimento global é de R$ 42 milhões”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Samuel Prestes.

POLÍCIA MILITAR – A Polícia Militar recebeu 75 novas viaturas. São 47 vans Fiat Ducato, com capacidade para 16 pessoas, 24 Volkswagen Gol e quatro micro-ônibus Marcopolo Volare para até 30 pessoas. O investimento é de R$ 7,7 milhões.