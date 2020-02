PCPR prende suspeitos de homicídio ocorrido em Fazenda Rio Grande

A Polícia Civil do Paraná prendeu dois homens, de 32 e 39 anos, suspeitos de envolvimento na marte de Lucas Kapfenberg dos Santos, ocorrida no dia 9 de julho de 2019, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Os homens foram presos em locais bairros distintos da Capital, sendo no Sítio Cercado e Barreirinha, respectivamente.

Conforme apurado, Santos era quem fornecia drogas para outros traficantes revenderem na região. Entretanto, ao negociar a venda de crack, por exemplo, entregava sabão em pedra embrulhado em invólucros similares aos utilizados para acondicionar entorpecentes.

Ao perceberem que foram enganados, os suspeitos e outros dois homens – que encontram-se foragidos – teriam premeditado e executado o assassinato de Santos. O jovem foi morto a tiros, em sua própria residência.

Na época em que ocorreram os fatos, um motorista de aplicativo que teria levado os criminosos até a residência de Santos foi preso em flagrante.

As investigações continuam com o intuito de localizar e prender os demais envolvidos com o crime.