PCPR prende quadrilha que tinha lanchonete para venda de drogas em 

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu cinco pessoas que utilizavam uma lanchonete de fachada para vender drogas em Maringá, no Norte do Estado. O líder do grupo e proprietário do estabelecimento aceitava pagamentos via cartões de débito e crédito pelos ilícitos. Além de drogas e dois veículos, a ação resultou na apreensão de R$ 14,7 mil em dinheiro. A operação aconteceu na manhã da quinta-feira (6).

Entre as drogas apreendidas haviam maconha, crack e cocaína. Os veículos retidos são um Kia Cerato e um Golf. Além da prisão preventiva, um dos alvos ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas em razão da posse dos ilícitos.

Aproximadamente 50 policiais civis e militares realizaram buscas nos bairros Jardim Diamante, Conjunto Ney Braga, Residencial Odwaldo Bueno Netto, Jardim Atami, Conjunto Céu Azul e Jardim Olímpico, todos em Maringá. Equipe de operações aéreas da PCPR atuaram a bordo de helicóptero dando apoio às equipes em solo.

As investigações duraram cerca de cinco meses e contaram com o apoio da Polícia Militar. Conforme apurado, o proprietário da lanchonete, situada na Rua Bem Te Vi, seria o fornecedor dos entorpecentes comercializados por duas associações criminosas envolvidas no tráfico de drogas na cidade.

O suspeito utilizava o estabelecimento para facilitar o comércio das drogas e tentar ludibriar forças de segurança. A forma de pagamento através de máquina de cartões era oferecida tanto para traficantes dos grupos que atuavam como revendedores, quanto para usuários finais.