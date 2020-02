PCPR prende casal suspeito de integrar organização criminosa na RMC

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um casal suspeito de integrar uma organização criminosa de assalto a bancos na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no domingo (9). O homem, de 34 anos, e a mulher, de 38, foram presos em uma chácara localizada na zona rural de Bocaiúva do Sul.

Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto, que havia sido expedido pela Vara Criminal de Laranjeiras do Sul. De acordo com a investigação, o suspeito teria sido o mentor e executor de vários assaltos a banco realizados na região de Laranjeiras do Sul, sendo que o último crime aconteceu no dia 5 de fevereiro em Porto Barreiro, no Centro do Estado. Nesse delito, os criminosos invadiram uma agência do Banco Sicredi e levaram cerca de R$120 mil e um colete balístico de um segurança.

No momento da prisão, os policiais civis apreenderam três coletes balísticos, munições de fuzil calibre 223 e maconha. A mulher é suspeita de fazer parte da organização criminosa do marido. Ela já possuía passagem policial pelo crime de receptação.