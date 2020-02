PCPR desfaz laboratório de drogas em Pinhais

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) desfez um laboratório de drogas que funcionava em uma casa do bairro Jardim Cláudia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta semana. A descoberta do laboratório ocorreu no momento em que os policiais civis realizavam diligências na região. A casa estava aberta e não havia ninguém no local.

Na residência havia estufas preparadas para o possível cultivo de maconha e 495 vasos de plantas com os talos cortados, que se assemelham à espécie que dá origem ao entorpecente. Os policiais civis ainda apreenderam dois tabletes de cerca de dois quilos de cocaína, quatro balanças, uma bucha de substância análoga à cocaína, uma embalagem plástico com sementes de maconha, três aparelhos de ar condicionado, uma televisão de 50 polegadas, 31 sacos de 50 litros de substrato utilizado na produção agrícola e sete frascos de 10 litros de nutriente. Ninguém foi localizado no imóvel. Documentos de um homem de 33 anos foram apreendidos no endereço. Segundo a investigação, o homem é locatário da casa.