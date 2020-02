PCPR cumpre mandados de prisão contra idosos suspeitos de furto e de estelionato

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra um casal de idoso suspeito de praticar golpes e furtos em Guaratuba, no Litoral. As ordens judiciais foram cumpridas na segunda-feira (19), dentro do Sistema Penitenciário de Santa Catarina, onde o casal estava preso por praticar os mesmos crimes.

Além dos mandados de prisão, a PCPR realizou buscas em endereços relacionados ao casal, um deles situado no bairro Nereidas, em Guaratuba, e outro no bairro Santa Cândida, na Capital paranaense. Nas residências do casal foram localizados talões de cheques de vítimas, celulares, dinheiro, chave tipo mixa, alicates, luvas, carteiras, bolsas,objetos identificados nos boletins de ocorrência dos furtos e o veículo que utilizavam pra praticar os crimes. Conforme apurado, o homem, de 64 anos, e a mulher, de 61, estariam cometendo crimes desde o início da temporada no Litoral. Os furtos aconteciam em imóveis alugados, os suspeitos se aproveitavam de momentos em que os turistas estavam ausentes para entrar no imóvel, sem qualquer arrombamento. Provavelmente usando chave mixa. Até o momento, 15 vítimas do casal registraram Boletim de Ocorrência (BO) na PCPR. Os relatos são de furtos de carteiras, dinheiro, cartões bancários, documentos e celulares. Inclusive, a PCPR tem imagens dos suspeitos realizando compras e sacando dinheiro das vítimas. O casal já tem antecedentes por crimes de estelionato e furto. Se condenados, poderão pegar até oito anos de prisão. Ambos permanecem presos à disposição da Justiça, em Santa Catarina.