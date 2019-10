A Polícia Civil do Paraná (PCPR) aprovou 13 policiais civis do Estado para participarem do primeiro Curso de Pós-Graduação em Operações Aéreas de Segurança Pública. O processo seletivo aconteceu nos dias 22 e 23 de outubro deste ano. Os candidatos passaram por testes físicos e de tiro.

As provas aconteceram na sede do Grupamento de Operações Aéreas da PCPR, na Escola Superior de Polícia Civil, nos clubes Santa Mônica e Paraná Clube, bem como no Parque Bacacheri.

A capacitação terá início no dia 4 de novembro de 2019, com duração de 40 a 50 dias. Durante o curso serão ofertadas aulas teóricas e práticas de noções de aviação e demais treinamentos táticos. O objetivo é qualificar policiais civis do Paraná em operadores aerotáticos.

Ao fim do curso, os formandos deverão ter desenvolvido habilidades específicas da função (aerotática) e passado por rigorosos treinamentos que os permitirão operar aeronaves do grupamento da PCPR.