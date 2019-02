Paulo Nauiack é reconduzido à presidência do CORE-Paraná

O representante comercial Paulo César Nauiack será reconduzido nesta segunda-feira (25) à presidência do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná (CORE-PR). Nauiack foi reeleito com unanimidade de votos no pleito eleitoral realizado no último dia 10 de janeiro, na sede da entidade, em Curitiba, para um mandato de três anos (2019-2022). Também foram eleitos os conselheiros Celso Luís de Andrade (secretário) e Márcio Borges Laurentino (tesoureiro), e a comissão fiscal composta por Ottílio Mônaco, Vlademir Welte e Geraldo de Freitas. Os conselheiros suplentes são Leila Maria Pinto, Júlio Cezar Schier e João Maria Villela.

“Nossa gestão será marcada por grandes desafios diante de um novo país que se apresenta para o mundo e traz expectativas muito positivas de crescimento para todo o setor produtivo. Vivemos um período de otimismo na indústria e no comércio e isto significa oportunidades além das fronteiras nacionais para o representantes comerciais”, destaca Nauiack.

Segundo ele, a missão do CORE-PR vai além da regulamentação profissional e da fiscalização da atividade. “A grande meta é o fortalecimento da categoria, a sua profissionalização e a aproximação entre representantes e representadas”, diz.

“O próximo passo da categoria é reconhecer que a inovação tecnológica criou o representante comercial 4.0, que mantém relações com o mundo inteiro, e que o sucesso da atividade daqui pra frente dependerá do conhecimento e do domínio do mundo digital. Não tem mais volta. A transformação acontece em tempo real. Temos empresas conectadas e clientes conectados. Então temos que ter representantes conectados. Essa é a nossa visão”, destaca Nauiack.

O CORE-PR também estará presente nos grandes debates nacionais, atento às reformas da Previdência e Tributária, para que elas não tragam perdas ou ônus para o segmento, mas que representem avanços e conquistas para todos os profissionais de vendas paranaenses.

Além de presidente do CORE-PR, Paulo Nauiack responde também pela presidência do Sindicato dos Representantes Comerciais do Paraná (SIRECOM-PR) e pela segunda vice-presidência da Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio-PR).