Paul George impressionou os fãs da NBA ao acertar uma cesta por trás da tabela e ajudar o Los Angeles Clippers a vencer o New York Knicks no domingo (5), em casa, por 135 a 132.

O trio formado por Paul George, Lou Williams e Montrelz Harrell fez 98 pontos. Ou seja, apenas 37 pontos dos Clippers na partida não foram feitos por um destes três jogadores.

Os Knicks até assustaram na primeira parte do jogo, com 45 pontos, mas o ponto alto do time de Los Angeles foi o segundo quarto, com 47 pontos contra apenas 24. Os Clippers ocupam a quarta posição na classificação da Conferência Oeste da NBA.