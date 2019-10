Pela primeira vez na história do Teleton, Silvio Santos não participou do programa em prol da AACC (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A ausência do apresentador, nos dois dias de transmissão, foi sentida pelos telespectadores que estão acostumados a vê-lo encerrando o evento.

Coube a Patricia Abravanel anunciar ao vivo a ausência do pai. A filha número quatro de Silvio Santos informou que o pai não viria ao programa porque Silvio Santos estava com uma forte gripe. É a primeira vez em 22 anos de Teleton que o comunicador não participa. O encerramento foi feito por Patricia, Silvia e Rebeca Abravanel.

O programa, de acordo com o SBT, arrecadou mais de R$ 32,4 milhões, valor que será integralmente destinado à AACD, para reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades neuro-ortopédicas.