O governador Carlos Massa Ratinho Junior transfere nesta terça-feira (12) a sede do Governo do Estado para Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. O ato oficial de instalação será às 10 horas, no espaço Casa do prefeito, dentro do Parque de Exposições do Município.

Às 10h30, o governador concede coletiva à imprensa, também no Parque de Exposição, onde ocorrerão as atividades do governo durante toda a terça e quarta-feira. O governador, o vice-governador Darci Piana, secretários de Estado e diretores de empresas e autarquias despacharão do local. A transferência ocorre durante a IV Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação – Inventum.

SERVIÇO:

Data: terça-feira (12.11)

Horário: 10 horas

Local: Parque de Exposições de Pato Branco



PROGRAMAÇÃO:

10h: Ato de instalação do governo

Parque de Exposição

10h30: Coletiva de imprensa

Parque de Exposição

11h: Reunião do secretariado

Parque de Exposição

14h: Inauguração da Delegacia da Mulher

Rua Tocantins, 1941

15h: Lançamento da pedra fundamental da nova prefeitura

Avenida da Inovação esquina com Rua Assis Brasil

16h: Ampliação do sistema de tratamento de água

Rua Itabira, 742, Jardim das Américas.