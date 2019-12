Imagine ter a oportunidade de se transportar para dentro de algum órgão do seu corpo e conhecer todo o funcionamento dele. Hoje e amanhã, será possível fazer essa simulação em uma réplica de um intestino gigante, montada no Museu Oscar Niemeyer. A ação, promovida pelo Hospital Erasto Gaertner (HEG), em parceria com a Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestino (ABRAPRECI), é de graça e faz parte de uma grande campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer, dentro do programa Conscientizar + (criado pelo HEG, a fim conscientizar a sociedade sobre o combate aos quatro tipos de câncer que mais atingem a população brasileira: infantojuvenil, mama, próstata, e pele).

Durante os três dias de exposição no MON, o visitante receberá informações sobre as principais doenças que atingem o intestino e como evitar o câncer colorretal. Equipes da Prefeitura de Curitiba e do Hospital Erasto Gaertner farão ainda orientações sobre alimentação saudável e sobre a prevenção do câncer de pele, com a chegada do verão.

Hoje o atendimento ao público será das 10h às 18h e no sábado, das 10h às 16h. O evento tem o apoio da Roche, SESC, SESI, Secretaria Municipal de Saúde e Nossa Saúde.

Serviço:

Reserve um tempo para cuidar de você

Campanha Conscientizar + e visitação ao intestino gigante

Local: Museu Oscar Niemeyer

Dia 6 – das 10h às 18h

Dia 7 – das 10h às 16h