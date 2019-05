Restaurante Frutos da Terra terá, além do passeio, buffet livre com opções de licores, saladas, massas, pratos quentes, carnes e sobremesas

No Dia das Mães, uma emocionante opção de presente será um lindo passeio de helicóptero pela ampla área rural de São José dos Pinhais. A dica é do Restaurante Frutos da Terra, localizado no Caminho do Vinho, na Colônia Mergulhão, a menos de 40 km de Curitiba.

O passeio tem duração de aproximadamente 10 minutos, ao preço de R$ 250 para duas pessoas, ou ainda, no pacote promocional, R$ 300 para três pessoas, ao mesmo tempo.

Para quem for ao passeio para presentear a mamãe, ainda pode aproveitar para degustar o almoço do restaurante mais tradicional do Caminho do Vinho, que conta com amplo buffet de saladas, pratos quentes, que incluem massas italianas e polonesas, carnes assadas e coloniais, como frango caipira e carne suína, além de mais de dez tipos de sobremesas, tudo à vontade, feito e servido no fogão a lenha, por R$ 55 por pessoa. O valor do almoço inclui também deliciosos licores de aperitivo. Ainda haverá atrações musicais gratuitas, com o som da banda Regi e Maicon e a dupla Alan e Cawana.

O passeio de helicóptero será realizado mediante condições climáticas favoráveis. O restaurante não trabalha com reservas, sendo o atendimento mediante ordem de chegada. Confira caminhos alternativos de acesso ao local, para evitar filas.

Serviço:

Passeio de helicóptero e almoço colonial especial no Dia das Mães no Restaurante Frutos da Terra

Domingo, dia 12 de maio, a partir das 11h30

Valores do passeio:

R$ 250 para duas pessoas

R$ 300 para três pessoas

Valor do buffet livre, com licores, saladas, massas, pratos quentes, carnes e sobremesas: R$55

Rua Augusto Micrute, 3555 – Caminho do Vinho

Confira acessos no site: www.restaurantefrutosdaterra.com.br

(41) 3635-1201