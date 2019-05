A rota Ribeirão Preto-Curitiba marca a retomada das operações da Passaredo Linhas Aéreas na capital paranaense, a partir de 21 de junho. A cidade paulista é a sede da empresa aérea regional, que cumprirá o percurso com aeronaves ATR 72-500 para 68 passageiros.

O voo partirá diariamente de Ribeirão Preto às 12h30 com pouso previsto em Curitiba às 14h15. No sentido inverso, a decolagem será às 15h no aeroporto Afonso Pena, com chegada às 16h35 naquela cidade do interior de São Paulo. Os passageiros da Passaredo com origem em Uberlândia também poderão ter Curitiba como destino final, através de conexão em Ribeirão Preto.

A nova operação faz parte da retomada de crescimento da Passaredo, que leva em conta o plano de incentivo à aviação lançado pelo governo de São Paulo, que vigora a partir de 1º de junho. Outros novos destinos serão anunciados em breve. Nos últimos anos, a Passaredo passou por um período difícil, encerrando em 2017 o processo de recuperação judicial.

As passagens da nova frequência estão sendo comercializadas através do site voepassaredo.com.br e pela Central de Vendas (16 – 4000 1777) e possibilitará conectividade a toda a malha nacional e internacional operada em codeshare com a Latam e interline com a Gol.

Com a nova operação em Curitiba, Ribeirão Preto passa a contar com voos diretos operados pela Passaredo ligando a cidade às capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Curitiba, além do Distrito Federal”, como explica o diretor presidente da empresa, José Luiz Felício Filho.

Legenda

Passaredo vai operar em Curitiba com o ATR 72-500