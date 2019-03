Passagem do ciclone Idai na África provoca mais de 700 mortes

O número de mortos em razão da passagem do ciclone Idai através do sudeste da África em meados de março ultrapassou 700.

Em dados de sábado, o número confirmado de mortes chegou a 417 em Moçambique, 259 no Zimbábue, e 56 em Malauí. Equipes de auxílio afirmam que os números certamente vão aumentar, à medida que recuam as águas das inundações.

A tempestade consistiu de fortes chuvas e ventanias intensas nos três países. Uma das áreas mais severamente castigadas foi a cidade portuária de Beira, em Moçambique, onde a maior parte das regiões no centro ficaram inundadas.

A ONU e outras agências assistenciais se apressam para entregar alimentos e água para centenas de milhares de pessoas que precisaram sair de suas moradias alagadas.

As agências afirmam que estão realizando o transporte de suprimentos por via aérea, pois as inundações tornaram as estradas intransitáveis.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho declara que foram confirmados casos de cólera nas áreas atingidas pelo desastre.

A federação acrescenta que doenças infecciosas podem se alastrar ainda mais devido à deterioração das condições sanitárias.