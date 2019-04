A marca de tableware e perfumaria Tania Bulhões recebeu convidadas e imprensa para o lançamento da nova coleção Pomar de Jabuticabeiras. O evento aconteceu no Piso L2, do Pátio Batel, com a abertura da Exposição do ambiente “Páscoa no Pomar de Jabuticabeiras” desenvolvido juntamente com a Top Table by Cintia Kint.

A ação, que conta com os parceiros: Madera, Studio Festas, Viviane Malucelli e Casagrande Design Floral, fica em exposição até o dia 10 de abril.

Pomar de Jabuticabeiras: nesta nova coleção nasce dos pinceis da marca, o desenho de um pomar de jabuticabas, onde um lúdico macaco se empoleira no galho da árvore, levando um buque de peônias, que desperta a atenção e sentido para cada momento da vida e nos encanta com a beleza de atos singelos. A história é pintada sob fundo rosa glycine, que contrasta suavemente com o verde-mata das folhas e os tons de marrom da árvore e da pelagem dos primatas. Os desenhos são apresentados em bases com formato “coupe”, mais moderno e visualmente minimalista, forte tendência internacional.