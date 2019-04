A Páscoa é uma das datas comerciais mais importantes para o varejo e uma das categorias que mais sentem o efeito desse período de crescimento de vendas é a de vinhos. Como as variedades da bebida são boas opções para harmonizar com os pescados, principais estrelas do tradicional almoço que celebra a data, além de também combinarem com a degustação dos esperados chocolates, a procura aumenta nas lojas de todo o Brasil. Por conta dessa crescente demanda e consequente aumento do volume negociado com os fornecedores, as redes Extra e Pão de Açúcar esperam incrementar a venda de vinhos em dois dígitos, na comparação com a Páscoa do ano passado.

O tipo de vinho mais procurado pelos consumidores neste período é o Verde, que recebe esta denominação devido à localidade onde é produzido, em uma região no noroeste de Portugal, que possui especificidades geográficas únicas as quais tornam os vinhos Verdes bebidas exclusivas que nenhum outro lugar do mundo é capaz de produzir. Apesar do nome, o vinho Verde apresenta variações em sua coloração, podendo ser branco na sua maioria, rosé e tinto, em menor proporção.

O período da Páscoa representa a maior época de venda desse tipo de vinho para as redes Extra e Pão de Açúcar e, por isso, foram importados mais de 30 rótulos com o objetivo de atender essa demanda, sendo 12 deles vendidos com exclusividade somente nas lojas de ambas as redes. A principal aposta é o Quinta de Gomariz Alvarinho, produzido 100% com a uva Alvarinho, principal uva da região dos vinhos Verdes. A marca Club des Sommeliers, vendida com exclusividade no Extra e no Pão de Açúcar, também tem uma excelente opção para quem busca um bom rótulo para acompanhar os pescados: o vinho Verde é elaborado na região do Minho, em Portugal, a partir das uvas Loureiro, Azal e Trajano e possui aromas florais delicados que ressaltam a refrescância.

Além dos vinhos Verdes, os demais vinhos brancos também harmonizam com os pescados, especialmente o bacalhau, que costuma ser o principal prato da mesa do almoço de Páscoa. Neste caso, as principais apostas são o argentino Gran Lomo e o italiano Grifone. Os rosés são outra opção que vão muito bem com pratos elaborados com peixes, e algumas dicas deste tipo de vinho são o francês Mimi de Provance e novamente o italiano Grifone.

Já para harmonizar com os famosos chocolates que são símbolos da Páscoa, os Vinhos do Porto Tawny e Ruby são os mais indicados por serem naturalmente doces, característica adquirida em seu processo de produção, no qual a fermentação é pausada no início por meio da adição de uma aguardente vínica neutra. Com isso, o açúcar natural das uvas não se transforma completamente em álcool, garantindo o sabor adocicado. Produzidos na Região Douro, no norte de Portugal, e envelhecidos em vasilhas de madeira, o que garante boa maturidade da cor e concentração nos aromas, os rótulos da marca exclusiva Club des Sommeliers são ótimas escolhas. Outras apostas são o Porto Comenda Ruby e o lançamento exclusivo Porto Krohn.

Pão de Açúcar Adega – Até o dia 21 de abril, Domingo de Páscoa, o Pão de Açúcar Adega, plataforma especializada em bebidas, também oferecerá descontos em rótulos selecionados que harmonizam com peixes, frutos do mar e diferentes tipos de chocolate. A plataforma conta com um e-commerce que entrega em todo o Brasil (www.paodeacucar.com/adega)