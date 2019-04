Não são apenas as grandes empresas que aproveitam o período que antecede a Páscoa para aumentar o faturamento. A época mais doce do ano também é reconhecida pelas pequenas e micro empresas curitibanas pela movimentação de seus negócios e crescimento considerável do lucro. Empreendimentos na capital paranaense investem em lançamentos inéditos e produtos de alta qualidade para conquistar os clientes que buscam surpreender quando o assunto é a chegada do coelhinho.

Esse é o caso da Cookie Stories, primeira loja brasileira especializado em cookies, que lançou um menu inédito para a Páscoa 2019. A Páscoa Cookie, nome dado ao cardápio exclusivo, inclui ovos de colher (300g – R$82) nos sabores bolo de cenoura, cookies e brigadeiro e s`mores, e ovos recheados (400g – R$110) nas versões salted caramel, nutella ou trufa. Para completar, também estão disponíveis para encomenda bombons que custam a partir de R$ 14 a embalagem, com os sabores salted caramel, marshmallow ou trufa.

“A Páscoa é um período do ano muito importante para os micro e pequenos empresários dos ramos dos doces. Sabemos que é o momento chave para atingirmos um maior faturamento e, também, para conquistarmos novos clientes”, conta Camila Camargo, proprietária da Cookie Stories. “O segredo da Cookie Stories é investir em atendimento personalizado, surpreender com receitas criativas e apresentar produtos que encantam os olhos e o paladar” completa a empresária.

Para a Cuore di Cacao, principal chocolateria artesanal do Estado do Paraná e uma das mais premiadas do Brasil, a época é um marco para o faturamento anual. Durante meses, as empresárias e irmãs Bibiana e Carolina Schneider preparam o lançamento da linha especial de Páscoa, que este ano foi batizada como “Páscoa de Autor”. O lançamento é uma parceria inédita com os premiados chefs Lênin Palhano e Gabriela Carvalho, que desenvolveram receitas especiais em parceria com a chocolatière da marca.

A criação da chef Gabriela Vilar de Carvalho, do Quintana Gastronomia, é um ovo de chocolate amargo 70% cacau com crocante funcional de sementes tostadas (linhaça, gergelim, girassol e chia) e bombons recheados com mel de abelhas Jataí e ganache de própolis. O preparo da chef Gabriela, além de surpreendente, é uma boa opção para quem não consome glúten e nem lactose.

Já Lênin Palhano, responsável pelo sucesso do restaurante Nômade, desenvolveu um delicioso ovo de chocolate ao leite 60% cacau, recheado com ganache de chocolate branco com limão rosa de Morretes e baunilha da Bahia e camada crocante de nibs de cacau. Os dois ovos, disponíveis em um tamanho único com 250g, custam R$ 165 cada e contam ainda com embalagens especiais assinada pelo ilustrador Sampaio. A edição é limitada e numerada.

Um dos principais diferenciais da Cuore di Cacao é o atendimento personalizado que possibilita que o cliente não só conheça o processo de produção dos chocolates, como possa apreciar as criações ali mesmo, umas vez que a fábrica e a loja ficam no mesmo local, tudo isso com um delicioso cheirinho de chocolate. “A Páscoa representa aproximadamente 30% do faturamento anual das empresas produtoras de chocolate, por isso, destinamos cuidado e dedicação imensa para a data. A nossa linha 2019 busca aproximar a gastronomia do mundo do chocolate, por isso utilizamos ingredientes bem brasileiros e visando a valorização dos produtores e culturas locais”, explica Carolina, chocolatière da marca. Além do mercado curitibano, a Cuore di Cacao vende seus chocolates para todo o Brasil.

A Cuore di Cacao conta com uma unidade própria em Curitiba, no bairro Batel (Rua Fernando Simas, 347), e com diversos pontos de venda espalhados pelo país. Além disso, pessoas de outras partes do Brasil podem fazer encomendas por meio do site da chocolateria: www.cuoredicacao.com.br. Mais informações pelo telefone (41) 3014-4010 ou 98788-1633.

A Cookie Stories fica na Rua Moysés Marcondes (nº 429), no bairro Juvevê, e funciona de segunda a sexta, das 12h às 19h, aos sábados, das 11h30 às 18h e nos domingos, das 14h às 18h30. Já a Cookie Street fica na Av. Vicente Machado (n° 554), no Centro de Curitiba, e funciona de segunda a sexta, das 10h às 18h30. Mais informações na página oficial da Cookie Stories no Facebook ou no site www.cookiestories.com.br.